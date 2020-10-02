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Реконструкцию корпуса № 4 больницы имени Давыдовского завершили в Москве
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Реконструкцию корпуса № 4 больницы имени Давыдовского завершили в Москве

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Яузская улица Карта всех событий

Реконструкцию корпуса № 4 Городской клинической больницы № 23 имени И. В. Давыдовского завершили на Яузской улице в Москве. Отмечается, что фасады здания украсили рисунками с элементами классической архитектуры, напечатанными на стекле. Об этом в пятницу, 2 октября, рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что больница имени Давыдовского является одним из старейших медицинских учреждений города. Четвертый корпус был обычным строением 1972 года постройки. Архитекторы украсили его с помощью печати на стекле.

— На прозрачные панели были нанесены фотографии элементов архитектурного декора исторического корпуса больницы. Проект реконструкции корпуса был осуществлен в рамках утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным программы модернизации ГБК № 23, — уточнил Кузнецов.

Источником вдохновения для оформления фасадов больницы стала бывшая усадьба Баташева, где сейчас расположено главное здание медицинского учреждения. Маскароны, балясины, фигурные розетки и скульптурные барельефы сфотографировали и в качестве изображений использовали для создания «полотна» фасадов обновляемого корпуса больницы.

Инициатором создания нового решения фасадов стала главный врач больницы Елена Юрьевна Васильева. Проект безвозмездно разработали сотрудники архитектурного бюро Speech.

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фасад здания«Москомархитектура»Сергей Кузнецов
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