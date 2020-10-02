Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Еще одна рыбка»: Виктор Рыбин впервые стал дедом
Фото: instagram.com/nsenchukova_official

«Еще одна рыбка»: Виктор Рыбин впервые стал дедом

Кирилл Николаев

Звезды

Старшая дочь Виктора Рыбина Мария родила сына. Радостной новостью поделилась его супруга Наталья Сенчукова в Instagram.

Она выложила «говорящую» фотографию мужа на фоне картины с уловом.

— На свет появилась еще одна рыбка мужского пола! Старшая дочь Виктора Маша родила сыночка! — написала она.

Звездная семья пока не сообщила, как назвали ребенка. Поклонники артистов отреагировали на радостное событие.

«Виктор, мы вас поздравляем, вы теперь дедушка, это здорово»; «Это большое счастье — внучок»; «Пусть эта маленькая рыбка всех вас радует с первых дней», — написали они в комментариях к посту.

Читайте также: Рыбин и Сенчукова рассказали, что остались без отпуска летом

семьярождение ребенкапевец
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Вашингтонские старцы. Послевкусие

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Человек одинок, музыка вечна

Все мнения
О проекте