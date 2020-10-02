«Еще одна рыбка»: Виктор Рыбин впервые стал дедом

Фото: instagram.com/nsenchukova_official

Старшая дочь Виктора Рыбина Мария родила сына. Радостной новостью поделилась его супруга Наталья Сенчукова в Instagram.

Она выложила «говорящую» фотографию мужа на фоне картины с уловом.

— На свет появилась еще одна рыбка мужского пола! Старшая дочь Виктора Маша родила сыночка! — написала она.

Звездная семья пока не сообщила, как назвали ребенка. Поклонники артистов отреагировали на радостное событие.

«Виктор, мы вас поздравляем, вы теперь дедушка, это здорово»; «Это большое счастье — внучок»; «Пусть эта маленькая рыбка всех вас радует с первых дней», — написали они в комментариях к посту.

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