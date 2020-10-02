Эксперт объяснил, почему нельзя использовать поддельную зарядку для смартфона

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Поддельные зарядные устройства для смартфонов могут не соответствовать требованиям безопасности. Об этом сообщил эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

По его словам, использование неоригинальных зарядок для телефонов может полностью вывести смартфон из строя и даже привести к пожару. Гриценко отметил, что не стоит покупать зарядки, стоимость которых значительно ниже рыночных цен. Эксперт считает, что подобный товар может быть некачественным.

— Любая кривизна разъемов, следы на металле — повод усомниться в оригинальности и безопасности шнура, — цитирует Гриценко агентство «Прайм».

Он добавил, что при выборе зарядки нужно обратить внимание на ее блок. Он должен быть собран аккуратно, без зазоров или разводов на металлических частях.

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