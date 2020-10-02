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Карантин по бешенству ввели в поселении Вороновском
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Карантин по бешенству ввели в поселении Вороновском

Юлия Ямпольская

Животные
Россия, Москва, поселение Вороновское Карта всех событий

В поселении Вороновском введен карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Уточняется, что ограничительные меры продлятся до 1 декабря. В этот период жителям Вороновского нельзя посещать выставки собак и кошек, продавать и покупать домашних питомцев, а также вывозить их за границы поселения.

Отлов диких животных для расселения их в зоопарке или других районах запрещен, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице домашним любимцам делают прививки против бешенства бесплатно. Записаться на прием можно на портале, а также по номеру телефона +7 (495) 612-04-25.

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