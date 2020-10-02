Клип Билли Айлиш о Бонде набрал более четырех миллионов просмотров

Фото: instagram.com/billieeilish

За несколько часов клип певицы Билли Айлиш о Джеймсе Бонде набрал более четырех миллионов просмотров. Видео опубликовано на YouTube.

Композиция называется «Не время умирать». Данная песня станет саундтреком к новому фильму о приключениях агента 007. В настоящее время клип посмотрели 4 416 883 раза.

Новый фильм о Джеймсе Бонды выйдет в российских кинотеатрах 19 ноября. Роль агента 007 снова исполнит Дэниэл Крэйг.

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