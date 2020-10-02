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Число пассажиров МЦК снизилось почти на 22 процента с начала года
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Число пассажиров МЦК снизилось почти на 22 процента с начала года

Юлия Захарова

Город

Число пассажиров Московского центрального кольца (МЦК) снизилось почти на 22 процента с начала года. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Как уточняется, поезда перевезли 82,8 миллиона человек.

— По МЦК с начала 2020 года перевезено 82,8 миллиона пассажиров, что на 21,9 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, — отметил перевозчик.

Общее число пассажиров, которые воспользовались МЦК с момента запуска, составило почти 500 миллионов, говорится на официальном сайте МЖД.

Ранее власти столицы отметили сокращение количества передвижений по городу. Департамент транспорта выразил благодарность пассажирам, которые отказываются от поездок. А граждан, которым необходимо воспользоваться транспортом, призвали соблюдать масочно-перчаточный режим.

Читайте также: Власти Подмосковья усилят контроль за ношением масок в транспорте

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