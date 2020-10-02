Приговор вынесли мужчине, напавшему на сотрудника Росгвардии в Москве
Приговор вынесли мужчине, которого обвиняют в применении насилия в отношении росгвардейца. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили в пресс-службе Московской прокуратуры.
Инцидент произошел 2 августа в Парке Горького. Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок и нецензурно бранился в присутствии отдыхающих. Его заметил сотрудник Росгвардии и призвал прекратить подобное поведение. Однако мужчина нанес правоохранителю удар кулаком в область головы.
После этого злоумышленник отобрал у росгвардейца резиновую палку и начал избивать ею представителя власти, при этом нанося удары по голове.
В результате преступник получил два года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.
Читайте также: Возбуждено дело после разбойного нападения на магазин в центре Москвы