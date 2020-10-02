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Приговор Виктору Януковичу по делу о госизмене вступил в силу
Фото: youtube.com

Приговор Виктору Януковичу по делу о госизмене вступил в силу

Евгения Звощик

В мире

Приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене вступил в силу в стране. Об этом сообщил руководитель группы прокуроров по делу Руслан Кравченко в пятницу, 2 октября.

Он также уточнил, что украинская прокуратура намерена потребовать от России выдачи Украине Януковича для отбывания наказания, передает РИА Новости.

Ранее Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор экс-главе государства по делу о госизмене. Политик заочно осужден на 13 лет лишения свободы. В свою очередь защита Януковича считает данное решение политическим и планирует обжаловать его в Верховном суде Украины.

Напомним, обвинительный приговор Януковичу был вынесен в конце января 2019-го Оболонским районным судом. Сам экс-президент Украины заявил, что решение суда не имеет ничего общего с законом. По его словам, сам судебный процесс был «политическим заказом».

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Виктор ЯнуковичгосизменаУкраина
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