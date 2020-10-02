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Бывший мэр Миасса скончался в больнице в Москве
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Бывший мэр Миасса скончался в больнице в Москве

Евгения Звощик

Общество

Бывший мэр города Миасса Челябинской области Виктор Ардабьевский, обвиняемый по делу о взятке, скончался в московской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ФСИН по столице в пятницу, 2 октября.

Отмечается, что Ардабьевский находился в больнице с 18 сентября. В качестве предварительной причины смерти указали хронические заболевания, сообщает RT.

Напомним, Ардабьевский был уволен в октябре 2013 года, после того как против него было возбуждено несколько уголовных дел.

взяткасмертьФСИН
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