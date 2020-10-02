СК проверит сведения о работе нелегального хостела на западе столицы

Фото: mosobl.sledcom.ru / ГСУ СК России по Московской области

Россия, Москва, Гродненская улица Карта всех событий

Правоохранители проверят размещенные в Сети сведения о работе нелегального хостела на западе столицы. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Объект, по данным СМИ, расположен в доме на Гродненской улице.

— Сегодня в одном из Telegram-каналов размещена информация о работе нелегального хостела, следственными органами организовано проведение доследственной проверки, — отметили в ведомстве.

Следователи проводят необходимые мероприятия, процессуальное решение будет озвучено позднее, говорится на официальном сайте СК.

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