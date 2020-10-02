СК возбудил дело в отношении заведующей детсада, где был убит воспитатель

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Правоохранители Московской области возбудили уголовное дело в отношении заведующей детским садом, которую подозревают в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Инцидент произошел 31 августа, когда на территорию детсада проник злоумышленник. Он нанес воспитателю ряд ранений, женщина скончалась на месте.

По данным следователей, заведующая учреждением исполнила свои обязанности ненадлежащим образом, ее действия привели к смерти человека и угрозе жизни малолетних детей.

СК изучил необходимые документы, включая должностные инструкции заведующей детсадом. В отношении организации, осуществляющей охрану объекта, организована проверка.

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