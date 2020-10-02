Обвиняемого в организации занятия проституцией несовершеннолетней задержали в Москве

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Обвиняемый в организации занятия проституцией несовершеннолетней взят под стражу в столице. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили на сайте главного управления СК РФ по Москве.

Уточняется, что уголовное дело возбудили по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 240 (вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней) и части 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Стало известно, что в августе 2020 года 37-летний мужчина предложил несовершеннолетней оказывать ему и другим лицам услуги интимного характера за деньги, на что девочка дала согласие.

Мужчину задержали, в ходе допроса он частично признался в совершении преступления. На данный момент проводятся необходимые следственные действия.

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