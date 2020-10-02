«Не рассчитал свои силы»: Фадеев рассказал о самочувствии после падения с электросамоката

Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Композитор и продюсер Максим Фадеев рассказал о том, как получил серьезные травмы в результате падения с электросамоката.

Об инциденте стало известно еще 1 октября. СМИ сообщали, что музыкант упал с самоката во время вечерней прогулки 30 сентября в загородном поселке под Москвой.

Как пояснил сам Фадеев на своей странице в соцсети Instagram, он сильно разогнался на трамплине.

— Так получилось, что на трамплине… немножко не рассчитал свои силы что ли. Ну слишком преувеличил свои возможности. Ну и результатом стал достаточно серьезный ушиб грудной клетки, — сообщил композитор.

Он отметил, что повреждения были также на локтях и коленях. После произошедшего ему вызвали скорую, поскольку музыканту было трудно дышать.

Сейчас он находится дома и восстанавливается после падения. Фадеев также поблагодарил всех, кто переживал за его самочувствие.

Поклонники пожелали продюсеру скорейшего выздоровления: «Поправляйся скорее!!!»; «Скорейшего выздоровления вам!!!»; «Желаю вам от всей души скорейшего выздоровления! Берегите себя! Мы вас любим!»; «Максим, скорейшего выздоровления! Берегите себя! Обожаю ваше творчество!!!»; «Здоровья, Максим, поправляйтесь... Будьте аккуратнее в следующий раз. Ну и, как говорится, лучи выздоровления».

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