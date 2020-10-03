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Названа стоимость самого дорогого авиабилета в России в сентябре
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Названа стоимость самого дорогого авиабилета в России в сентябре

Вероника Кузьминова

Туризм

Самый дорогой авиабилет, купленный в сентябре, стоил 265 тысяч рублей. За эти деньги можно было улететь из Москвы на Алтай и обратно, следует из результатов исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Несколько дешевле обошелся одному из пассажиров билет из Москвы в Бодрум — 239 тысяч рублей. Самый дорогой перелет из столицы России в Дубай стоил 238 тысяч рублей.

Высокий ценник на железной дороге в России в сентябре установился на уровне в 63 тысячи рублей. За эти деньги можно было уехать из Москвы в Санкт-Петербург. Чуть меньше, 40 тысяч, стоили поездки в Сургут, Анапу, Новосибирск и Адлер, передает RT.

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