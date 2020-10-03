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Вице-президент бундестага рассказал, кому Германия обязана своим воссоединением
Фото: flickr.com / OSCE Parliamentary Assembly

Вице-президент бундестага рассказал, кому Германия обязана своим воссоединением

Вероника Кузьминова

В мире

На воссоединение Германии в 1990 году повлияли четыре страны мира. Об этом вице-президент бундестага Вольфганг Кубики.

Речь идет о СССР, Великобритании, Франции и США. Без этих стран, по словам Кубики, единство Германии было бы немыслимо.

— Немцы по обе стороны тогдашней границы многим обязаны прежде всего Джорджу Бушу и Михаилу Горбачеву. Это было счастливое совпадение, что мировая история открыла это короткое окно для объединения двух Германий, — цитирует Кубики РИА Новости.

Объединение Германии официально состоялось 3 октября 1990 года вхождением ГДР и Западного Берлина в состав ФРГ. В сентябре 1990 года главы МИД ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании подписали «Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии». В ноябре 2020 года исполнится 30 лет со дня падения Берлинской стены, которое фактически означает воссоединение Германии.

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