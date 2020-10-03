Путин заявил о готовности к диалогу с Германией

Фото: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к диалогу с германскими коллегами по вопросам международной и двусторонней повестки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в субботу, 3 октября.

Российский президент поздравил руководство ФРГ с Днем Германского единства. Он направил телеграммы президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель.

— Глава Российского государства подчеркнул, что произошедшее три десятилетия назад объединение Германии стало весьма важным событием европейской истории, — цитирует пресс-службу Кремля РИА Новости.

Также Путин подтвердил готовность России к взаимодействию с Германией по разным вопросам актуальной повестки.

Объединение Германии официально состоялось 3 октября 1990 года вхождением ГДР и Западного Берлина в состав ФРГ. В сентябре 1990 года главы МИД ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании подписали «Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии». В ноябре 2020 года исполнится 30 лет со дня падения Берлинской стены, которое фактически означает воссоединение Германии.

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