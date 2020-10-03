Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин заявил о готовности к диалогу с Германией
Фото: Пресс-служба Президента России

Путин заявил о готовности к диалогу с Германией

Вероника Кузьминова

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к диалогу с германскими коллегами по вопросам международной и двусторонней повестки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в субботу, 3 октября.

Российский президент поздравил руководство ФРГ с Днем Германского единства. Он направил телеграммы президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель.

— Глава Российского государства подчеркнул, что произошедшее три десятилетия назад объединение Германии стало весьма важным событием европейской истории, — цитирует пресс-службу Кремля РИА Новости.

Также Путин подтвердил готовность России к взаимодействию с Германией по разным вопросам актуальной повестки.

Объединение Германии официально состоялось 3 октября 1990 года вхождением ГДР и Западного Берлина в состав ФРГ. В сентябре 1990 года главы МИД ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании подписали «Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии». В ноябре 2020 года исполнится 30 лет со дня падения Берлинской стены, которое фактически означает воссоединение Германии.

Читайте также: В МИД РФ заявили, что существует угроза обрушения отношений Москвы и Берлина

РоссияВладимир ПутинГермания
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Все мнения
О проекте