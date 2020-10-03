Возлюбленная Козловского удивила поклонников откровенным фото
Фотомодель Ольга Зуева, возлюбленная актера Данилы Козловского, поделилась с поклонниками фотографией в откровенном наряде. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
На снимке девушка запечатлена в черном платье с глубоким декольте. Модель позировала на улице со своей собакой Грушей. Она призвала фолловеров помочь собачьему приюту в Ленинградской области, который оказался в тяжелом положении.
— Не всем везет как Груше. А в маленьком деревенском приюте сейчас особенно тяжелая ситуация, — написала Зуева.
Поклонники восхитились поступком девушки, которая решила помочь приюту.
«Ольга, какая же вы прекрасная!!!! большое вам спасибо за помощь», «Ольга, вы молодец!», «Красивая женщина с красивой душой и добрым сердцем», — написали фанаты.
Однако некоторые подписчики не смогли не обратить внимание на формы модели.
«шикарна...я про грудь...», «вот это декольте!», «ты такая красавица!», — отметили фолловеры.
Напомним, что Данила Козловский и Ольга Зуева стали встречаться в 2015 году. Отношения они не скрывали, но и не делали их предметом всеобщего достояния. О скором рождении их дочери общественность узнала, когда актер взял большой отпуск и попросил знакомых его не беспокоить.
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