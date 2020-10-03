Возлюбленная Козловского удивила поклонников откровенным фото

В последнее время поклонники 34-летнего мачо не могли быть уверены в искренности его романа с 32-летней актрисой Ольгой Зуевой, но теперь все сомнения развеялись / Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/olyazueva_official/?hl=ru)

Фотомодель Ольга Зуева, возлюбленная актера Данилы Козловского, поделилась с поклонниками фотографией в откровенном наряде. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимке девушка запечатлена в черном платье с глубоким декольте. Модель позировала на улице со своей собакой Грушей. Она призвала фолловеров помочь собачьему приюту в Ленинградской области, который оказался в тяжелом положении.

— Не всем везет как Груше. А в маленьком деревенском приюте сейчас особенно тяжелая ситуация, — написала Зуева.

Поклонники восхитились поступком девушки, которая решила помочь приюту.

«Ольга, какая же вы прекрасная!!!! большое вам спасибо за помощь», «Ольга, вы молодец!», «Красивая женщина с красивой душой и добрым сердцем», — написали фанаты.

Однако некоторые подписчики не смогли не обратить внимание на формы модели.

«шикарна...я про грудь...», «вот это декольте!», «ты такая красавица!», — отметили фолловеры.

Напомним, что Данила Козловский и Ольга Зуева стали встречаться в 2015 году. Отношения они не скрывали, но и не делали их предметом всеобщего достояния. О скором рождении их дочери общественность узнала, когда актер взял большой отпуск и попросил знакомых его не беспокоить.

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