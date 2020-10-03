Почти 20 километров дорог построят в Новой Москве до конца года

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В Новой Москве до конца года построят около 20 километров дорог. Об этом заявил глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин в субботу, 3 октября.

По его словам, в столице строят не только магистрали, но и поперечные дорожные связи. Они помогают дополнительно соединить поселения и разгрузить крупные дорожные объекты. Жидкин назвал строительство новых дорог важным условием для развития территории и создания в ней комфортных условий для жизни, передает Интерфакс.

— Строительство новых дорог — важнейшее условие полноценного экономического роста территорий и повышения его комфортности. В оставшиеся месяцы этого года предстоит ввести еще 16,6 километра дорог, — сообщил Жидкин.

Ранее Владимир Жидкин сообщал, что восточный дублер Калужского шоссе свяжет пять поселений Троицкого и Новомосковского округов. Дорога улучшит транспортную доступность Сосенского, Воскресенского, Десеновского, Краснопахорского и Щаповского поселений.

Читайте также: Власти Москвы направили 100 миллионов рублей на борьбу со свалками в ТиНАО