Чемпионат Европы по скалолазанию пройдет в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) приняли решение о проведении чемпионата Европы по скалолазанию в период с 20 по 29 ноября в Москве. Об этом в субботу, 3 октября, сообщили на сайте Федерации скалолазания России (ФСР).

Руководитель ФСР Дмитрий Бычков отметил, что отборочные мероприятия на первые Олимпийские игры по скалолазанию являются важным событием для спортсменов.

Он также добавил, что европейские команды готовы приехать в столицу в ноябре, чтобы принять участие в турнире.

— Мы со своей стороны готовы обеспечить безопасность всех участников. В сентябре мы провели пять турниров в Москве и Перми, где соблюдались все новые санитарные требования. Речь и о тех нормах, что утверждены в регламенте проведения соревнований, совместно разработанном Минспортом России и Роспотребнадзором, а также о дополнениях в правила Международной федерации спортивного скалолазания, — уточнил Бычков.

В июне 2020 года стало известно, что турнир по скалолазанию пройдет в Москве 20–29 ноября. Однако IFSC отложила принятие решения до конца сентября. В пятницу, 2 октября, Международная федерация спортивного скалолазания подтвердила, что отборочные турниры пройдут в Москве в назначенные сроки.

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