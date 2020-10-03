Девятилетнюю девочку похитили и избили в Санкт-Петербурге

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Потерявшуюся девятилетнюю девочку нашли на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу, 3 октября, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что ребенка обнаружили с закрытой черепно-мозговой травмой. Родителей девочки оповестили о случившемся. На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут виновного и устанавливают детали происшествия.

Стало известно, что девочку похитил мужчина на черном автомобиле. Неизвестный взял ее за руку около дома и увез. В машине он ударил ребенка по голове, из-за травмы девочка не может ничего вспомнить.

Вечером преступник высадил девятилетнюю девочку на пустыре, где впоследствии ее нашли местные жители.

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