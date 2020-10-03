Тихоокеанский флот РФ заявил о непричастности к загрязнению океана на Камчатке

Фото: wikipedia.org / Federal Government - US Navy

Информация о причастности Тихоокеанского флота (ТОФ) к загрязнению океана в 30 километрах от Петропавловска-Камчатского не соответствует действительности. Об этом заявил штаб ТОФ в субботу, 3 октября.

Его представители уточнили, что на полигоне Радыгино в последнее время военных учений с применением тяжелой боевой техники не проводилось. Также подготовка кораблей не велась в Авачинском заливе. Сообщается, что транспорт российского ВМФ не совершал в этом районе «перевозок крупных партий нефтепродуктов».

— Кроме того, нефтепродукты и вещества, содержащие в своем составе фенол и его соединения, о наличии которых в пробах воды с Халактырского пляжа заявляется представителями различных организаций, в номенклатуре горюче-смазочных материалов, использующихся в войсках и силах на северо-востоке России, отсутствуют, — цитирует ТОФ Интерфакс.

В Тихоокеанском флоте заявили о готовности помочь в ликвидации последствий инцидента.

Ранее в СМИ появилась информация, что превышение нефтепродуктов и фенолов выявили еще на трех участках Авачинского залива в Камчатском крае.

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