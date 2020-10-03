Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Тихоокеанский флот РФ заявил о непричастности к загрязнению океана на Камчатке
Фото: wikipedia.org / Federal Government - US Navy

Тихоокеанский флот РФ заявил о непричастности к загрязнению океана на Камчатке

Вероника Кузьминова

Происшествия

Информация о причастности Тихоокеанского флота (ТОФ) к загрязнению океана в 30 километрах от Петропавловска-Камчатского не соответствует действительности. Об этом заявил штаб ТОФ в субботу, 3 октября.

Его представители уточнили, что на полигоне Радыгино в последнее время военных учений с применением тяжелой боевой техники не проводилось. Также подготовка кораблей не велась в Авачинском заливе. Сообщается, что транспорт российского ВМФ не совершал в этом районе «перевозок крупных партий нефтепродуктов».

— Кроме того, нефтепродукты и вещества, содержащие в своем составе фенол и его соединения, о наличии которых в пробах воды с Халактырского пляжа заявляется представителями различных организаций, в номенклатуре горюче-смазочных материалов, использующихся в войсках и силах на северо-востоке России, отсутствуют, — цитирует ТОФ Интерфакс.

В Тихоокеанском флоте заявили о готовности помочь в ликвидации последствий инцидента.

Ранее в СМИ появилась информация, что превышение нефтепродуктов и фенолов выявили еще на трех участках Авачинского залива в Камчатском крае.

Читайте также: Озвучены затраты на восстановление биоресурсов после аварии в Норильске

океанполуостров Камчаткавоенно-морской флот России
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Все мнения
О проекте