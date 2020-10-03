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Собчак рассказала, почему зрелые мужчины выбирают для второго брака молодых девушек
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Собчак рассказала, почему зрелые мужчины выбирают для второго брака молодых девушек

Юлия Ямпольская

Звезды

Телеведущая Ксения Собчак решила обсудить с подписчиками, почему мужчины в возрасте выбирают для второго брака двадцатилетних девушек. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фотографии телеведущая запечатлена в солнечных очках и пальто. Она отметила, что обычно у пар с большой разницей в возрасте бывают различные интересы.

— Разные поколения, разные книги и интересы... — подчеркнула телеведущая.

Собчак предположила, что у мужчин в возрасте иные приоритеты.

— Видимо, хорошая кожа, запах и восхищение в глазах все-таки важнее для удовольствия жизни, — написала теледива.

Собчак также предположила, что многим мужчинам удобнее дружить с теми, «кому за 40». Она также пошутила над собственным возрастом, заявив, что ей скоро 39 и она «начинает нервничать».

— Или нет? Как считаете, мужчины? — задалась вопросом Собчак.

Ранее телеведущая высмеяла певицу Наташу Королеву и ее супруга, стриптизера Сергея Глушко, известного как Тарзан, после скандальной измены танцора.

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