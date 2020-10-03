«Баба Люба из воска»: подписчики раскритиковали Успенскую на фото с Пригожиным

Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с поклонниками фотографией с певицей Любовью Успенской. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

На снимке звезды запечатлены в практически пустом ресторане.

— День приятных встреч. Люба — очень теплый и открытый человек. Желаю тебе, чтобы как можно скорее все твои печали остались позади, — написал Пригожин.

Однако подписчики раскритиковали новый снимок звезды. Они обратили внимание на лицо певицы, на котором отсутствуют морщины. А вот руки, по мнению фанатов, сразу же выдают возраст исполнительницы. Многие подумали, что Успенская переусердствовала с фотошопом и пластическими операциями.

«Ох уж эта Любонька, сзади пионерка — спереди пенсионерка»; «Любонька что-то совсем с пластикой перестаралась»; «Сравните руки Успенской и лицо — сразу все поймете»; «Баба Люба из воска», — отметили фолловеры.

Ранее стало известно, что певица Любовь Успенская выпустила песню на стихи официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

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