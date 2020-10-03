Борис Моисеев отказался от предложенной Аллой Пугачевой финансовой помощи

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Певица Алла Пугачева предлагала музыканту Борису Моисееву денежную помощь в связи с тяжелым финансовым положением из-за состояния здоровья. Об этом рассказал концертный директор исполнителя Сергей Горох Пятому каналу.

Он отметил, что от помощи Примадонны Моисеев отказался.

— В ней нет необходимости: Моисееву хватает средств от пенсии и авторских отчислений на все необходимое, — уточнил Горох.

Ранее сообщалось, что здоровье музыканта ухудшилось в последнее время. По словам адвоката и общественного деятеля Тамары Пуховой, певец находится в тяжелейшем состоянии. Кроме того, из-за невозможности выступать на сцене певец оказался в трудном финансовом положении.

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