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Автосалон на севере Москвы оштрафуют за нарушение масочного режима
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Автосалон на севере Москвы оштрафуют за нарушение масочного режима

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, улица Зорге, 17 Карта всех событий

Автосалону BMW на севере столицы грозит штраф за нарушение перчаточно-масочного режима. Об этом в субботу, 3 октября, сообщил инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслан Каюмов.

Он отметил, что салон располагается по адресу улица Зорге, дом 17.

— В ходе обследования выявлены следующие нарушения: отсутствие масок и перчаток как у посетителей, так и у сотрудников автосалона, также несоблюдение дистанции, отсутствие разметки по дистанцированию, отсутствие при входе санитайзеров, — цитирует Каюмова Интерфакс.

Он также подчеркнул, что в отношении автосалона применят штрафные санкции в размере до 300 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что более 85 тысяч штрафов выписали в столичном транспорте людям без масок. Штраф за отсутствие маски составляет пять тысяч рублей.

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