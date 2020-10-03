Автосалон на севере Москвы оштрафуют за нарушение масочного режима

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Россия, Москва, улица Зорге, 17 Карта всех событий

Автосалону BMW на севере столицы грозит штраф за нарушение перчаточно-масочного режима. Об этом в субботу, 3 октября, сообщил инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслан Каюмов.

Он отметил, что салон располагается по адресу улица Зорге, дом 17.

— В ходе обследования выявлены следующие нарушения: отсутствие масок и перчаток как у посетителей, так и у сотрудников автосалона, также несоблюдение дистанции, отсутствие разметки по дистанцированию, отсутствие при входе санитайзеров, — цитирует Каюмова Интерфакс.

Он также подчеркнул, что в отношении автосалона применят штрафные санкции в размере до 300 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что более 85 тысяч штрафов выписали в столичном транспорте людям без масок. Штраф за отсутствие маски составляет пять тысяч рублей.

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