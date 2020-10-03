Эрдоган заявил, что Анкара может самостоятельно освободить Сирию

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если страны, которые обещали покончить с подконтрольными террористам зонами в Сирии, не сдержат свое слово, Анкара будет действовать самостоятельно. Слова турецкого лидера приводит агентство Anadolu в субботу, 3 октября.

Эрдоган отметил, что действия Анкары сорвали планы создания «террористического коридора» вдоль южной границы Турции. Также он добавил, что турецкие власти продолжат прикладывать усилия для достижения полной безопасности этого региона.

Сирийский конфликт

Вооруженный конфликт в Сирии начался весной 2011 года. Его основными участниками являются регулярные проправительственные военизированные формирования (Сирийская арабская армия, Национальные силы обороны), представители сирийской оппозиции, различные террористические группировки, а также основные государства данного региона, но и некоторые международные организации.

В конце 2017-го было заявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»* в Сирии и Ираке. В данный момент проводятся переговоры по вопросам политического урегулирования и восстановления Сирии, а также возвращения беженцев на родину.

Одним из важнейших решений, принятых в рамках переговоров, стало создание конституционного комитета, основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.

Кроме того, представители России, Ирана и Турции в мае 2017-го во время переговоров в Астане (ныне Нур-Султане — прим. «ВМ») договорились, что в Сирии будут созданы четыре зоны деэскалации. В 2018-м территория трех из них перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона в провинции Идлиб и частях трех соседних провинций все так же неподвластна правительству республики.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 г.

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