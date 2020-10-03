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Резиденты технополиса «Москва» предложили более 400 инновационных решений заказчикам
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Резиденты технополиса «Москва» предложили более 400 инновационных решений заказчикам

Евгения Звощик

Город

Более 400 высокотехнологичных решений предложили городу резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщили в пресс-службе технополиса в субботу, 3 октября.

Отмечается, что гендиректор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев подвел итоги проекта «Резиденты ОЭЗ — городу».

— С инновационными разработками ознакомились подведомственные организации департаментов ГОиЧС, ЖКХ, здравоохранения, природопользования и образования, — пояснил Дегтев.

По его словам, многие компании, которые работают на территории особой экономической зоны, уже успешно производят и поставляют продукцию для нескольких сфер по всей стране. В частности, поставки осуществляются для образовательной и медицинской сферы, транспортной инфраструктуры, а также силовых структуру.

Кроме того, в рамках проекта была создана экспозиция продукции резидентов «Сделано в ОЭЗ «Технополис «Москва». Среди представленных разработок — медицинское оборудование, образовательные наборы для школьников, интерактивные комплексы и многое другое, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Два фармацевтических завода стали резидентами технополиса «Москва»

технополисТехнологии и инновацииМосква
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