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Режиссер «Обители зла» рассказал о фильме, действие которого будет происходить в РФ
Фото: Кирилл Зыков/ АГН «Москва»

Режиссер «Обители зла» рассказал о фильме, действие которого будет происходить в РФ

Евгения Звощик

Кино

Британский режиссер Пол Уильям Скотт Андерсон, снявший серию фильмов «Обитель зла», рассказал, что сейчас он работает над кинокартиной, действие которой будет разворачиваться в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил во время выступления в рамках фестиваля Comic Con Russia в субботу, 3 октября.

— Я буквально сейчас заканчиваю сценарий, — поделился режиссер.

Он отметил, что это станет сюрпризом для его жены, актрисы Миллы Йовович. Режиссер добавил, что для него важно узнать мнение супруги о новом сценарии, которая его еще пока не читала, передает РИА Новости.

Напомним, в этом году фестивали поп-культуры Comic Con Russia и «ИгроМир» на фоне пандемии коронавируса впервые проходят в онлайн-формате.

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фильмрежиссерМилла Йовович
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