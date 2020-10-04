«Самая настоящая мразь»: Айза поругалась с бывшим мужем
Блогерша Айза, которая недавно решила развестись со своим вторым мужем Дмитрием Анохиным, сильно поругалась с ним. Ссору она засняла на видео и опубликовала в Instagram Stories.
— Если вы хотите увидеть мразь — вот, наблюдайте. Самая настоящая мразь, — сказала Айза, снимая при этом Анохина.
Блогерша пояснила, что Анохин не способен к любви и пониманию.
— Я искренне хочу общаться нормально с отцом Элвиса. Но этот человек, который никого не любит, не может быть даже знакомым. На протяжении часа он снимал меня при любом споре, — сказала Айза.
Она добавила, что ссора произошла на семейном празднике. Бывшие супруги повздорили, после чего конфликт привел к взаимным оскорблениям.
Ранее Анохина была задержана в аэропорту Мале. Ее заподозрили в транспортировке оружия.
Читайте также: «Слишком много любви убьет нас»: Майами отреагировал на задержание Анохиной на Мальдивах