Спутник связи «Глонасс-К» вернулся к работе в полном объеме

Фото: mil.ru / Минобороны РФ

Российский спутник связи «Глонасс-К» номер 702, который был временно выведен с орбиты, вновь работает в полном объеме. Об этом сообщается на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

Ранее стало известно, что спутник будет проходить плановое техническое обслуживание. Оно было назначено с 3 по 25 сентября.

— Используется по целевому назначению, — уточнили на сайте.

Спутник «Глонасс-К» отправился на орбиту 1 декабря 2014 года, в работу он был запущен в феврале 2016 года. На данный момент в орбитальную группировку входят 27 спутников, 24 из которых используются по назначению.

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