В Думе предложили запретить рассылку рекламы с платежками ЖКХ

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Депутат Государственной думы Виктор Зубарев выступил с инициативой запретить рассылку объявлений рекламного характера вместе с квитанциями для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, в апреле 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий запрет на размещение рекламы на платежных документах об оплате коммунальных услуг.

Однако управляющие компании и ресурсоснабжающие организации могут вкладывать рекламные материалы в конверты с платежными документами, а это вводит россиян в заблуждение.

— Часто люди воспринимают как призыв к действию покупку или обновление какой-либо продукции. Получается, рекламодатели нашли удобную лазейку. Подобную практику необходимо пресекать, — отмечает Зубарев.

Депутат предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву ввести штрафы за подобные действия, сделав исключение лишь для социальной рекламы и справочной информации.

В случае нарушения запрета предлагается штрафовать юридических лиц на сумму от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, пишут «Известия».

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