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Аналитики оценили посещаемость торговых центров в Москве
Фото: freepik.com

Аналитики оценили посещаемость торговых центров в Москве

Татьяна Плотникова

Город

В сентябре посещаемость столичных торговых центров составила 80 процентов в сравнении с показателем аналогичного периода 2019 года, подсчитали специалисты консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

Как указывают аналитики, посещаемость торговых центров Москвы, вероятнее всего, вернется к уровню, зафиксированному до введения ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции, к концу будущего года.

При этом отложенный спрос к настоящему времени практически полностью реализован, в связи с чем многие ретейлеры отмечают снижение продаж, сообщает ТАСС.

Напомним, в апреле и мае заполненность торговых центров Москвы находилась на уровне 30 процентов в сравнении с прошлым годом. В июне количество москвичей в ТЦ увеличилось вдвое. В июле посещаемость достигла 80 процентов от прошлогоднего уровня.

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