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Более 60 магазинов и предприятий сферы услуг уже закрыты за несоблюдение масочного режима. Проверки продолжаются
Специалист Роспотребнадзора Екатерина Давыдова (слева) проводит проверку в одном из сетевых магазинов района Перово. Заместитель управляющего торговым объектом Асия Бабаева показывает ей специальное место, где установлены дезинфицирующие средства для покупателей / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Более 60 магазинов и предприятий сферы услуг уже закрыты за несоблюдение масочного режима. Проверки продолжаются

Василиса Чернявская 

Город

Продолжаются проверки столичных магазинов и предприятий сферы услуг на соблюдение масочного режима. В среду, 30 сентября, к инспекторам Роспотребнадзора присоединилась «Вечерняя Москва».

Магазин в столичном районе Перово на 2-й Владимирской улице знают все в округе. От жилых домов до него — рукой подать.

— Удобно сюда ходить, — отмечают покупатели.

К сожалению, некоторые из них не помнят главное правило сегодняшнего дня — надеть маску перед входом в торговый зал. «Расслабиться» могут и продавцы: то маску спустят пониже, то и вовсе забудут ее надеть. Но появление в магазине сотрудников Роспотребнадзора сразу же напоминает им о необходимости соблюдать предписанные нормы.

Екатерина Давыдова, сотрудница Роспотребнадзора, проводит с работниками торгового предприятия инструктаж: маски и перчатки обязательны. Также она смотрит наличие в магазине дезинфицирующих средств. Кстати, проверка на соблюдение санитарных норм проводится не только в торговом зале, но и на складах, в подсобных помещениях. Вывод Давыдовой неутешителен для магазина: придется оштрафовать.

Проходящие сейчас проверки — необходимость. Столичные власти отмечают: соблюдение режима никто не отменял, а безопасность горожан сейчас превыше всего.

— За несоблюдение масочного режима в городе закрыты более 60 магазинов, — сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

По его словам, помимо магазинов, свою деятельность с начала недели приостановили еще несколько парикмахерских и салонов красоты. Подверглись проверке и фитнес-центры. Один из них — на Верейской улице — был осмотрен сотрудниками Роспотребнадзора. Как итог, штраф за несоблюдение масочного режима.

— Последнее время растет число заболевших коронавирусом. И мне хотелось бы напомнить о необходимости неукоснительного соблюдения требований безопасности, — отметил Алексей Кондаранмента спорта города Москвы.

Осень — особая пора, когда подхватить простуду, ОРВИ и грипп достаточно легко. А если еще к этим болезням присоединится коронавирус, то последствия могут быть самые плачевные. В связи с этим проверки торговых организаций предприятий сферы услуг проводятся сейчас постоянно. И как заявил Алексей Немерюк, они будут продолжаться. Поэтому носим маски и перчатки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Андреева, руководитель столичного управления Роспотребнадзора:

— Закрытым магазинам, куда с проверкой выходили сотрудники Роспотребнадзора и Департамента торговли и услуг города, ранее были даны предписания, но они не выполнялись. Это касается не только ношения масок и перчаток, но и комплекса других мер: нет запаса дезинфицирующих средств, масок и перчаток для персонала, никто не контролирует обработку кассовых терминалов и так далее. Все это санитарно-правовой нигилизм. важно Маски в московском транспорте с 1 октября подешевеют и будут стоить 5 рублей, сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта. Сейчас в транспорте ношение масок и перчаток — обязательная мера. Из-за увеличения численности пассажиров такой режим рекомендован санврачами. Также продолжается дезинфекция в метро, вагонов электричек, наземного транспорта.

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