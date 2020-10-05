Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Забиваю и фуфырюсь сама»: Хилькевич посетовала на трудности семейных фотосессий
Фото: instagram.com/annakhilkevich

«Забиваю и фуфырюсь сама»: Хилькевич посетовала на трудности семейных фотосессий

Татьяна Плотникова

Звезды

Актриса Анна Хилькевич, известная по роли Маши Беловой в сериале «Универ», рассказала поклонникам, с какими трудностями сталкивается при попытке сделать семейные фотографии.

Как написала звезда в своем Instagram, ситуация осложнилась с появлением у нее второго ребенка, поскольку дети бегают и кричат, отказываясь одеться по первой маминой просьбе.

— Так что я забиваю и фуфырюсь сама, — призналась актриса.

Ранее Анна Хилькевич примерила на себя образ горничной.

Читайте также: Анна Хилькевич заинтриговала фанатов постом об «экспериментах с детьми»

дети звездфотосессииАнна Хилькевич
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Все мнения
О проекте