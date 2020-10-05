«Забиваю и фуфырюсь сама»: Хилькевич посетовала на трудности семейных фотосессий
Актриса Анна Хилькевич, известная по роли Маши Беловой в сериале «Универ», рассказала поклонникам, с какими трудностями сталкивается при попытке сделать семейные фотографии.
Как написала звезда в своем Instagram, ситуация осложнилась с появлением у нее второго ребенка, поскольку дети бегают и кричат, отказываясь одеться по первой маминой просьбе.
— Так что я забиваю и фуфырюсь сама, — призналась актриса.
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Раньше когда у меня был один ребёнок, сделать классное фото было легче))) собираться и фуфыриться тоже было легче)) но теперь их 2е, они как маленькие фурии, бегают, кричат, одеваться с первой моей просьбы не хотят)) так что я забиваю и фуфырюсь сама👌🏻☺️
Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)
Ранее Анна Хилькевич примерила на себя образ горничной.
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