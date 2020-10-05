«Забиваю и фуфырюсь сама»: Хилькевич посетовала на трудности семейных фотосессий

Фото: instagram.com/annakhilkevich

Актриса Анна Хилькевич, известная по роли Маши Беловой в сериале «Универ», рассказала поклонникам, с какими трудностями сталкивается при попытке сделать семейные фотографии.

Как написала звезда в своем Instagram, ситуация осложнилась с появлением у нее второго ребенка, поскольку дети бегают и кричат, отказываясь одеться по первой маминой просьбе.

— Так что я забиваю и фуфырюсь сама, — призналась актриса.

Ранее Анна Хилькевич примерила на себя образ горничной.

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