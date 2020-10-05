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Эвелина Хромченко назвала элементы одежды, которые помогут омолодить образ
Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

Эвелина Хромченко назвала элементы одежды, которые помогут омолодить образ

Виктория Родимкина

Звезды

Стилист Эвелина Хромченко во время передачи «Модный приговор» рассказала, какие элементы одежды помогут сделать образ более молодым и современным.

Гостем шоу стала Ольга Николаевна, которой уже за 70. По ее мнению, в таком возрасте необязательно следить за модой. Но после того, как стилисты подобрали гостье современный образ, женщина снова почувствовала себя молодой.

Эвелина Хромченко рассказала, как экспертам моды удалось добиться такого результата. По ее словам, это заслуга укороченных брюк и современной обуви.

Эвелина Хромченко назвала элементы одежды, которые помогут омолодить образФото: Первый канал / «Модный приговор»

— Во-первых, укороченные брюки немедленно омолаживают комплект, во-вторых, ей подобрали очень современную обувь, которая хорошо смотрится и на молодых, и на взрослых, — сказала ведущая.

Она добавила, что образ дополняют ухоженный вид и правильный макияж.

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стильсовременная мода«Модный приговор»
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