Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Число закупок на столичном портале поставщиков выросло на 43 процента
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Число закупок на столичном портале поставщиков выросло на 43 процента

Вероника Кузьминова

Город

С начала года на портале поставщиков Москвы провели 327,1 тысячи закупок. Это на 43 процента больше прошлогодних показателей, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Объем закупок в денежном выражении составил 37,7 миллиарда рублей.

— Это почти в два раза превосходит общий объем контрактов девяти месяцев 2019 года. Тогда объем закупок составлял 19,2 миллиарда рублей, — приводятся слова Ефимова на официальном сайте мэра Москвы.

Чаще всех со столичным порталом поставщиков работали региональные заказчики из Московской области. Общая стоимость по контрактам составила 5,8 миллиарда рублей. На втором месте — Пермский край с 2,3 миллиарда рублей. Третий регион — Санкт-Петербург. Объем их контрактов составил чуть больше миллиарда рублей.

Почти половину закупок на портале совершали региональные заказчики. С начала года число поставщиков на портале увеличилось на 22 процента. Основная часть, 90 процентов, — это малый и средний бизнес.

Читайте также: Объем мер поддержки бизнеса в Москве увеличили до 90 миллиардов

«Портал поставщиков»Владимир ЕфимовМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов писатель
Юрий Козлов писатель

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Все мнения
О проекте