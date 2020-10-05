Число закупок на столичном портале поставщиков выросло на 43 процента

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С начала года на портале поставщиков Москвы провели 327,1 тысячи закупок. Это на 43 процента больше прошлогодних показателей, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Объем закупок в денежном выражении составил 37,7 миллиарда рублей.

— Это почти в два раза превосходит общий объем контрактов девяти месяцев 2019 года. Тогда объем закупок составлял 19,2 миллиарда рублей, — приводятся слова Ефимова на официальном сайте мэра Москвы.

Чаще всех со столичным порталом поставщиков работали региональные заказчики из Московской области. Общая стоимость по контрактам составила 5,8 миллиарда рублей. На втором месте — Пермский край с 2,3 миллиарда рублей. Третий регион — Санкт-Петербург. Объем их контрактов составил чуть больше миллиарда рублей.

Почти половину закупок на портале совершали региональные заказчики. С начала года число поставщиков на портале увеличилось на 22 процента. Основная часть, 90 процентов, — это малый и средний бизнес.

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