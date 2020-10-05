Отопление включили во всех жилых домах столицы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) завершила мероприятия по включению отопления в жилых домах и на социальных объектах города. Об этом сообщила пресс-служба компании в понедельник, 5 октября.

— Отопление включено во всех социальных учреждениях и во всех жилых домах, — уточнили в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

В этом году отопительный сезон в Москве начался 28 сентября. Жители столицы могут обратиться по всем вопросам, связанным с этим, по телефону +7-800-100-23-29.

МОЭК — единая теплоснабжающая служба Москвы, которая обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение города.

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