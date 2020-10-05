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Москвичей пригласили на онлайн-экскурсии по ВДНХ
Фото: Пресс-служба ВДНХ

Москвичей пригласили на онлайн-экскурсии по ВДНХ

Вероника Кузьминова

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Видеоэкскурсии по обновленным павильонам и фонтанам ВДНХ станут доступными для просмотра. Онлайн-прогулки организовали в честь Всемирного дня архитектуры, который празднуется в понедельник, 5 октября.

Зрители видеоэкскурсий узнают, как реставрировали павильон № 34 «Космос». Гостям покажут самый красивый объект выставки. Им считается павильон № 58 «Земледелие». После обновления в 2019 году в нем разместили центр славянской письменности «Слово».

— В серии виртуальных прогулок расскажут о шести исторических павильонах и фонтанах, расположенных на Центральной аллее. Все они являются объектами культурного наследия и были бережно отреставрированы в ходе масштабного проекта возрождения выставки, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Гости виртуальной прогулки также увидят два фонтана — «Каменный цветок» и «Дружба народов». Онлайн-экскурсии начнут появляться с 5 октября в аккаунтах ВДНХ в соцсетях.

Читайте также: Всемирная неделя космоса пройдет на ВДНХ в начале октября

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