Москвичей пригласили на онлайн-экскурсии по ВДНХ

Фото: Пресс-служба ВДНХ

ВДНХ Карта всех событий

Видеоэкскурсии по обновленным павильонам и фонтанам ВДНХ станут доступными для просмотра. Онлайн-прогулки организовали в честь Всемирного дня архитектуры, который празднуется в понедельник, 5 октября.

Зрители видеоэкскурсий узнают, как реставрировали павильон № 34 «Космос». Гостям покажут самый красивый объект выставки. Им считается павильон № 58 «Земледелие». После обновления в 2019 году в нем разместили центр славянской письменности «Слово».

— В серии виртуальных прогулок расскажут о шести исторических павильонах и фонтанах, расположенных на Центральной аллее. Все они являются объектами культурного наследия и были бережно отреставрированы в ходе масштабного проекта возрождения выставки, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Гости виртуальной прогулки также увидят два фонтана — «Каменный цветок» и «Дружба народов». Онлайн-экскурсии начнут появляться с 5 октября в аккаунтах ВДНХ в соцсетях.

Читайте также: Всемирная неделя космоса пройдет на ВДНХ в начале октября