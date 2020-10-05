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«На Самойлову похожа»: пользователи Сети оценили новый имидж Лободы
Фото: instagram.com/lobodaofficial

«На Самойлову похожа»: пользователи Сети оценили новый имидж Лободы

Кирилл Николаев

Звезды

Певица Светлана Лобода решилась на смену имиджа. Фотографию в новом образе она опубликовала на своей странице в Instagram.

Пользователи Сети заметили, что Лобода вернулась к прическе каре. С отрезанными по плечи волосами артистка выступала около десяти лет назад.

— Время перемен, — написала Лобода.

Подписчики оценили новый имидж певицы. Некоторые сравнили Лободу с супругой рэпера Джигана Оксаной Самойловой.

«На Самойлову похожа, даже подумала, что она перекрасилась», «Старая Лобода вернулась? Вам чертовски идет», «Какая Вы красивая!», — написала они в комментариях к посту.

Читайте также: «Вот это ноги!»: Лобода восхитила поклонников своей фигурой

певицановая прическаСветлана Лобода
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