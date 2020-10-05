«Прошло уже 5 лет»: Виктория Дайнеко поздравила дочь с днем рождения

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Певица Виктория Дайнеко на своей странице в Instagram поздравила с днем рождения дочку Лидию. Девочке исполнилось пять лет.

— Не могу поверить, что прошло уже пять лет с того момента, как я стала мамой. С днем рождения мою любимую девочку, — написала артистка.

Поклонники Дайнеко присоединились к поздравлениям. Они пожелали девочке крепкого здоровья и счастья.

«С первым юбилеем»; «Поздравляю с днем рождения малышку-крошку!»; «Пусть ее судьба будет счастливой и светлой!» — написали они в комментариях к посту.

Дайнеко стала матерью в 2015 году. Дочка появилась на свет в браке с барабанщиком группы MF & Drum Cast Дмитрием Клейманом. В 2017 году они развелись.

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