«Цель видим»: дочь Навки заняла третье место на турнире по фигурному катанию

Фото: instagram.com/tatiana_navka

Дочь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки и пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова Надежда успешно выступила на турнире по фигурному катанию. Об этом сообщила бывшая спортсменка в Instagram.

Шестилетняя Надежда поучаствовала в соревнованиях, которые прошли в Московской области. Она заняла третье место в своей возрастной группе.

Татьяна Навка сообщила, что ее дочь стремится к первой позиции.

— Так что продолжаем тренировки, закаляем характер и волю к победе! Мотивация получена, цель видим, работаем и еще раз работаем! — написала бывшая фигуристка.

Ранее Татьяна Навка предстала в новом образе на съемках проекта «Ледниковый период».

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