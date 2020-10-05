Занимающихся автоподставами мошенников задержали в Подмосковье

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Оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Домодедово Росгвардии задержали троих предполагаемых участников группы, занимавшейся автоподставами. Для осуществления криминальной схемы злоумышленники выбирали участки дороги, не оснащенные камерами видеонаблюдения, затем находили водителей пожилого возраста, после чего инсценировали ДТП с их участием.

— В процессе автоманеврирования один из подозреваемых бросал в машину потенциальной жертвы предмет для создания звукового эффекта, имитирующего удар. После остановки соучастники отвлекали водителя и предъявляли претензии по поводу якобы совершенного ДТП, демонстрируя заранее поврежденное боковое зеркало своего автомобиля, — сообщила порталу «МВД Медиа» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, один из фигурантов исполнял роли подставного госавтоинспектора и страхового агента, с которыми потерпевшего связывали по телефону. Другая соучастница, 60-летняя женщина, выдававшая себя за руководителя предприятия, опаздывающего на важную встречу, просила ускорить решение вопроса до приезда сотрудников полиции.

В отношении фигурантов Следственным управлением УМВД России по городскому округу Домодедово возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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