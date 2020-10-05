Дочь Андрея Кончаловского рассказала об отношениях режиссера со своими внуками

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Дочь режиссера Андрея Кончаловского Дарья в эфире программы «Звезды сошлись» рассказала, как отец относится к ее детям. Всего у женщины четверо своих наследников. Один из них был рожден от арабского аниматора.

Дарья рассказала, что Кончаловский всегда спрашивает о своих внуках. Он любит заниматься с ними. Кроме того, режиссер постоянно выступает инициатором встреч с внуками.

— Мы прекрасно общаемся, — подчеркнула Дарья.

Она рассказала, что с отцом своего сына, арабским аниматором, познакомилась во время отдыха в Египте. Они расстались спустя год. В настоящее время Дарья старается поддерживать отношения с отцом ребенка.

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