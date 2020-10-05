Генсек НАТО призвал к прекращению огня в Карабахе

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

НАТО обеспокоено гибелью мирных жителей в зоне нагорно-карабахского конфликта. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в понедельник, 5 октября, во время рабочего визита в Анкару.

— Мы видим, что гибнут мирные жители. Этот конфликт несет риск всем направлениям, в том числе энергетике, — заявил генсек.

Он отметил, что НАТО призывает все стороны конфликта «немедленно прекратить войну и сесть за стол переговоров», передает РИА Новости.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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