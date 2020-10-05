Костюшкин потрогал грудь Семенович и подтвердил ее естественность на видео

Фото: instagram.com/ann_semenovich

Российский певец Стас Костюшкин опубликовал на своей странице в соцсетях ролик, в котором потрогал грудь коллеги по сцене Анны Семенович. После чего он заявил, что грудь настоящая.

Судя по ролику, Семенович сама предложила артисту это сделать и заранее попросила прощения у его жены.

За три часа короткий2 ролик посмотрели почти 50 тысяч раз, пользователи пожалели жену Костюшкина, Юлию.

«зачем так делать? Мне за Юлю обидно. Как не скрывай и не говори, что жена поймет правильно, но осадок у жены будет. Это не правильно», «Стесняюсь спросить, как отреагирует жена?!», «Стас рискует, жена спортсменка».

Видео опубликовано в Instagram.

Читайте также: «Перестала чувствовать вкус еды»: Семенович пожаловалась, что заболела