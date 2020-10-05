«Я не могу ее простить»: Анна Седокова рассказала о тайнах своего детства

Анна Седокова

Певица Анна Седокова представила свою книгу «Я сильная. Я справлюсь.», в которой раскрыла тайны своего детства. Презентация автобиографии прошла в Московском Доме Книги.

Бывшая участница группы «ВИА Гра» в написанном произведении рассказала, как к ней приставал друг мамы. Также в книге артистка затронула тему первого неудачного брака и незапланированной беременности.

Седокова также зачитала фрагмент из автобиографии, который поразил поклонников.

— Я бы вообще не обращала на него никакого внимания, если бы ночами дядя Сережа не приходил ко мне. Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроваткой. Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом осторожно просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге, — поделилась певица.

Она также рассказала о своих отношениях с мамой, на которую все еще держит обиду, передает «Стархит».

— Наши отношения до сих пор натянутые, я не могу ее простить, — рассказала Седокова.

В конце презентации певица отметила, что будет помогать девушкам, которые планируют открыть свое дело. Она выберет три самые интересные бизнес-идеи, которые получат от исполнительницы финансовую помощь.

Ранее Анна Седокова опубликовала откровенное фото с мужем, финским баскетболистом Янисом Тиммой. Многие подписчики звезды раскритиковали ее за такой откровенный снимок. Они отметили, что подобные кадры должны быть в личном архиве, а не на всеобщем обозрении.

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