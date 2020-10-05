Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Я не могу ее простить»: Анна Седокова рассказала о тайнах своего детства
Анна Седокова

«Я не могу ее простить»: Анна Седокова рассказала о тайнах своего детства

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Анна Седокова представила свою книгу «Я сильная. Я справлюсь.», в которой раскрыла тайны своего детства. Презентация автобиографии прошла в Московском Доме Книги.

Бывшая участница группы «ВИА Гра» в написанном произведении рассказала, как к ней приставал друг мамы. Также в книге артистка затронула тему первого неудачного брака и незапланированной беременности.

Седокова также зачитала фрагмент из автобиографии, который поразил поклонников.

— Я бы вообще не обращала на него никакого внимания, если бы ночами дядя Сережа не приходил ко мне. Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроваткой. Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом осторожно просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге, — поделилась певица.

Она также рассказала о своих отношениях с мамой, на которую все еще держит обиду, передает «Стархит».

— Наши отношения до сих пор натянутые, я не могу ее простить, — рассказала Седокова.

В конце презентации певица отметила, что будет помогать девушкам, которые планируют открыть свое дело. Она выберет три самые интересные бизнес-идеи, которые получат от исполнительницы финансовую помощь.

Ранее Анна Седокова опубликовала откровенное фото с мужем, финским баскетболистом Янисом Тиммой. Многие подписчики звезды раскритиковали ее за такой откровенный снимок. Они отметили, что подобные кадры должны быть в личном архиве, а не на всеобщем обозрении.

Читайте также: Седокова о своем первом разводе: Мама сказала, что я никому не буду нужна

биографияАнна Седоковакнига
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Все мнения
О проекте