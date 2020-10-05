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Дирижера Юрия Башмета выписали из больницы
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва» 

Дирижера Юрия Башмета выписали из больницы

Юлия Ямпольская

Общество

Народного артиста СССР, дирижера Юрия Башмета выписали из больницы. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе «Русского концертного агентства».

Там уточнили, что на данный момент музыкант восстанавливается после коронавирусной инфекции дома. Он надеется, что в скором времени выйдет на сцену, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что российского дирижера Юрия Башмета госпитализировали с коронавирусом 29 сентября. В больницу вместе с дирижером доставили его жену Наталью Башмет, у которой также выявили коронавирус.

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