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Силовики начали разгон митинга против итогов выборов в парламент Киргизии
Фото: ТАСС / Абылай Сарылаев

Силовики начали разгон митинга против итогов выборов в парламент Киргизии

Евгения Звощик

В мире

Сотрудники спецподразделений МВД Киргизии начали разгон митинга в центре Бишкека, участники которого выступили против итогов состоявшихся в стране парламентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что силовики пытаются оттеснить митингующих с площади. По данным журналистов, правоохранители применяют против протестующих резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В свою очередь, участники акции пытаются оказать сопротивление и бросают в милиционеров камни.

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