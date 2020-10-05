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Петр Бирюков: Тепло поступает в 34 тысячи жилых домов Москвы
Фото: Василиса Чернявская, «Вечерняя Москва»

Петр Бирюков: Тепло поступает в 34 тысячи жилых домов Москвы

Юлия Захарова

Город

Отопление включили во всех объектах столицы. Тепло подается в 34 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи социальных учреждений, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 5 октября.

По его словам, отопительный сезон в этом году начался раньше, соответствующее поручение поступило от мэра столицы Сергея Собянина. Это объясняется переходом граждан на дистанционный режим работы.

— В настоящее время тепло поступает во все жилые здания, которых около 34 тысяч, и объекты социальной сферы — 8,7 тысячи. Продолжаются мероприятия по включению отопления в офисных центрах, торговых и промышленных предприятиях, это делается по заявкам самих потребителей, — отметил Бирюков.

Изменения подачи тепла происходит в зависимости от температуры воздуха на улице.

Как напомнил заммэра, в 2020 году теплосети и объекты теплогенерации готовили к осенне-зимнему периоду в сжатые сроки — на работы ушло два месяца вместо привычных 4,5. Горячую воду в домах начали отключать только 5 июля, а 1 сентября все объекты были готовы к отопительному сезону.

Специалисты переложили несколько сотен километров сетей и устранили примерно 11 тысяч неисправностей, чтобы обеспечить качественную подачу тепла в московские дома, говорится на официальном портале мэра столицы.

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Петр Бирюковжилой домподача отопления
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