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СК проверит сведения о возможном мошенничестве со столичной квартирой
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

СК проверит сведения о возможном мошенничестве со столичной квартирой

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, улица Бориса ГалушкинаКарта всех событий

Правоохранители организовали проверку сведений о возможном мошенничестве со столичной квартирой. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Объект расположен на улице Бориса Галушкина на северо-востоке города.

Как уточняется, в СМИ появилась информация о конфликте между двумя семьями, которые не могли решить, кто имеет право использовать жилплощадь.

Следователи проверят изложенные в Сети данные и проведут необходимые мероприятия, чтобы установить подробности и обстоятельства случившегося. Процессуальное решение будет озвучено позднее, говорится на официальном сайте СК.

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